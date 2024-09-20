«Тема закрыта». РФС останется в зоне УЕФА

По его словам, тема перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) уже неактуальна. Он напомнил, что в отношении РФС действуют не только санкции УЕФА, но и Международной федерации футбола (ФИФА).

«По этой теме можно говорить до утра. Исполком принял решение — все, никаких переходов, тема закрыта», — подчеркнул Колосков.

Он добавил, что в Азии более низкий уровень развития футбола, а финансовое обеспечение находится на последнем месте.

В марте отказ РФС от перехода в АФК объяснил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов. По его словам, при переходе в Азию Россия «не получит автоматического доступа никуда».