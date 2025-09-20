Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала грандиозной победу российской фигуристки Аделии Петросян в олимпийском отборочном турнире. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это большая настоящая победа Аделии и ее команды, которая сделала возможным участие нашей страны в одиночном катании на Олимпийских играх. Это грандиозная победа!» — сказала Тарасова.

В субботу Петросян стала первой в соревнованиях, прошедших в Пекине, набрав 209,63 балла по сумме двух программ. Двукратная чемпионка России обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в феврале в Италии.

Ранее Дегтярев выразил надежду на справедливых судей в отборе фигуристов на Олимпиаду. Он подчеркнул, что в России будут молиться за спортсменов и желать успеха.