Горсков назвал возможное место новой работы Слуцкого

Футбольный эксперт Горсков: Слуцкий может продолжить карьеру в России

Тренер Леонид Слуцкий после ухода из китайского «Шанхай Шэньхуа» может продолжить карьеру как в России, так и за рубежом. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал футбольный эксперт, автор телеграм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.

«Если говорить по поводу работы в Европе, то я вижу сразу чемпионат Кипра. Там хорошие условия, есть клубы с российскими владельцами», — отметил Горсков.

В то же время эксперт считает, что возвращение Слуцкого в Российскую премьер-лигу также вполне возможно, однако произойдет не сразу.

«Он неоднократно выигрывал чемпионат России с ЦСКА. Такой бэкграунд позволяет рассматривать его практически любому клубу РПЛ», — пояснил собеседник 360.ru.

Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа» после третьего подряд поражения команды в чемпионате Китая. Подробный разбор отставки Леонида Слуцкого и возможных вариантов продолжения его карьеры — в материале 360.ru.