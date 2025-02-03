Горку для тюбингов и сноубордов в «Лужниках» закрыли из-за аномально теплой зимы

Аномально теплая зима стала причиной досрочного прекращения работы горки для тюбингов и сноубордов в «Лужниках» в этом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

«К сожалению, нетипичные погодные условия этого сезона внесли коррективы в наши планы. Горка для тюбингов и сноубордов в „Лужниках“ закрывается на весь оставшийся зимний период и больше не будет доступна для посещения», — рассказали в ведомстве.

Представители департамента отметили, что приняли это решение из-за невозможности поддерживать условия для безопасного катания посетителей на фоне теплой погоды, оттепелей и отсутствия снежного покрова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что на следующей неделе в Москву может вернуться снег. Синоптик уточнил, что существенных осадков при этом не ожидается и из-за повышенного давления их можно назвать «снежком».