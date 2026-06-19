Голы Холанда на ЧМ-2026 спровоцировали микроземлетрясение в Норвегии

Футбольные фанаты так сильно радовались победе Норвегии над Ираком в матче чемпионата мира, что спровоцировали микроземлетрясение. Сейсмометр в Бергенском университете зарегистрировал колебания в моменты, когда норвежский нападающий Эрлинг Холанд забивал голы. Об этом сообщило издание Jordskjelv.no .

Матч группового этапа ЧМ-2026 прошел вечером 17 июня на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо в американском штате Массачусетс. Норвегия обыграла Ирак со счетом 4:1. Голы на 29-й и 43-й минутах забил Холанд.

Сейсмическая станция в Бергене зафиксировала четкие сигналы сразу после того, как нападающий попал в ворота противника. Специалисты предположили, что вибрации в земле вызваны ликованием и движениями норвежских болельщиков, следивших за матчем.

Ранее похожий случай произошел на концерте Тейлор Свифт в Сиэтле. Приборы зарегистрировали подземные толчки магнитудой 2,3.