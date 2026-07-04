Голкипер Хомченко подписал контракт с «Шанхайскими Драконами»
Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» объявил о подписании контракта с вратарем Павлом Хомченко. Соглашение с голкипером рассчитано на один сезон, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу китайского клуба.
Генеральный менеджер команды Евгений Артюхин отметил сильные стороны Хомченко. По его словам, вратарь умеет справляться с серьезной игровой нагрузкой, спокоен под давлением и обладает отличной реакцией.
В КХЛ Павел Хомченко провел 163 матча, выступая за «Спартак», «Адмирал», «Авангард», ЦСКА и «Сочи».
Домашние матчи «Шанхайские Драконы» проводят в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена».