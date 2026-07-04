Голкипер Хомченко подписал контракт с «Шанхайскими Драконами»

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» объявил о подписании контракта с вратарем Павлом Хомченко. Соглашение с голкипером рассчитано на один сезон, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу китайского клуба.

Генеральный менеджер команды Евгений Артюхин отметил сильные стороны Хомченко. По его словам, вратарь умеет справляться с серьезной игровой нагрузкой, спокоен под давлением и обладает отличной реакцией.

В КХЛ Павел Хомченко провел 163 матча, выступая за «Спартак», «Адмирал», «Авангард», ЦСКА и «Сочи».

Домашние матчи «Шанхайские Драконы» проводят в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена».

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