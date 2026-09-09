Голкипер «Динамо» Расулов назвал главные трансферы лета в РПЛ

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов после победы над «Спартаком» (2:1) в седьмом туре РПЛ выделил два главных перехода летнего окна. Голкипер в интервью Metaratings.ru отметил отъезд полузащитников Эдуарда Сперцяна и Алексея Батракова за границу.

«Особенно Леха, который уехал в "Галатасарай"... Он будет играть в Лиге чемпионов — это очень здорово», — заявил Расулов.

Статистика игроков на старте сезона различается. 20-летний Батраков перешел в турецкий клуб за 25 миллионов евро. В двух матчах он провел на поле 113 минут и пока не отметился результативными действиями.

Сперцян обошелся саудовскому «Аль-Ахли» в 22 миллиона евро. Полузащитник сыграл восемь матчей, проведя на поле 681 минуту. На его счету три гола и четыре голевые передачи.