Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду победил клуб «Нэшвилл Предаторз» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе столичного клуба отличился российский форвард Александр Овечкин, а еще по голу добавили Алексей Протас и Коннор Макмайкл. У гостей отличились Стивен Стэмкос и Юусо Пярссинен.

Россиянин отличается заброшенной шайбой уже в пятой игре нынешнего сезона подряд. В прошлый раз он выдавал подобную результативную серию еще в марте 2024 года.

Также в активе Овечкина теперь 130 победных шайб в матчах НХЛ. Лидирует по этому показателю легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр — 135.

Овечкину с 861 заброшенной шайбой осталось 35 голов до рекорда канадца Уэйна Гретцки (894).