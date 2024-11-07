Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом»

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду победил клуб «Нэшвилл Предаторз» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
В составе столичного клуба отличился российский форвард Александр Овечкин, а еще по голу добавили Алексей Протас и Коннор Макмайкл. У гостей отличились Стивен Стэмкос и Юусо Пярссинен.
Россиянин отличается заброшенной шайбой уже в пятой игре нынешнего сезона подряд. В прошлый раз он выдавал подобную результативную серию еще в марте 2024 года.
Также в активе Овечкина теперь 130 победных шайб в матчах НХЛ. Лидирует по этому показателю легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр — 135.
Овечкину с 861 заброшенной шайбой осталось 35 голов до рекорда канадца Уэйна Гретцки (894).
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