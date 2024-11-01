Хоккеисту Александру Овечкину осталось забить 36 шайб до рекорда Уэйна Гретцки

Александр Овечкин сократил разрыв с рекордом хоккейной легенды из Канады Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы в течение игровой карьеры. Российскому хоккеисту, выступающему сейчас за клуб «Вашингтон Кэпиталз», осталось забить до этого показателя 36 голов, сообщает сайт «Аргументы и факты».
Так, Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Монреаль». Он забил шайбу в ворота противников на 13-й минуте третьего периода. Общий результат встречи — 6:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
Всего на счету Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ 10 очков, их них пять голов и пять результативных передач. Он принял участие в девяти матчах.
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