Главы Минспорта и Минпросвещения подписали соглашение о школьных лигах

В Тульской области на площадке Всероссийского съезда учителей физкультуры главы Минспорта и Минпросвещения Михаил Дегтярев и Сергей Кравцов подписали соглашение о развитии массового детского спорта. Документ будет координировать работу школьных спортивных лиг, в которых участвуют уже более 11,5 миллиона учащихся.

Всероссийский съезд учителей физкультуры организовали по поручению президента России Владимира Путина. Мероприятие собрало участников из 86 регионов страны.

«Мы утвердили по всем основным видам спорта программы. И сегодня практически каждая федерация может работать в школе. У нас большая программа — футбол в школы, самбо, дзюдо, борьба и хоккей, конечно, Это очень важно», — отметил Кравцов.

Российское правительство планирует расширять число видов спорта в школьных спортклубах, а также строить новые школы и современные спортивные залы. С 2022 года провели капремонт более чем в 2,4 тысячи спортзалов школ, из них более 800 — модернизировали в прошлом году.

По словам главы Минспорта, оба ведомства работают в единой экосистеме и, как результат, вовлеченность молодежи в спорт уже составила более 94%. Дегтярев добавил, что в этом году планируется повышение квалификации для 16 тысяч специалистов — педагогов и тренеров.

Ранее в Талдоме подвели итоги проекта «Единая Школьная Лига», в котором заслуженное признание получили четыре команды.