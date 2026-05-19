Подвели итоги проекта «Единая школьная лига» в Талдоме

В спортивном комплексе «Атлант» в городе Талдом собрались участники большого проекта «Единая Школьная Лига», чтобы подвести его итоги. Среди собравшихся были учащиеся, педагоги, родители и болельщики.

Участников спортивного события тепло приветствовали почетные гости. Депутат Московской областной думы Марина Шевченко выразила благодарность болельщикам и родителям за поддержку спортсменов. Она также адресовала слова признательности тренерскому составу. «Низкий поклон тренерскому составу. Ведь вы — одна большая команда», — подчеркнула Марина Владимировна.

Четыре команды прошли через множество испытаний и получили заслуженное признание. Команда талдомской школы № 2 была награждена в номинации «За волю к победе». Команда из Вербилковской школы отмечена в номинации «Дух товарищества». «Тактический гений» присужден команде Запрудненской гимназии.

Абсолютными победителями и чемпионами стала команда талдомской школы № 3. Наставники ребят Наталья Дулина и Константин Медведев отметили, что это общая победа всей команды. Зал взорвался аплодисментами, а учащиеся, педагоги и родители радовались вместе с победителями. Этот день стал праздником спорта, дружбы и достижений.