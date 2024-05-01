Главным тренером хоккейного клуба «Сочи» назначили Сергея Зубова | 360°

Спорт 01 мая 2024, 13:21 Главным тренером хоккейного клуба «Сочи» назначили Сергея Зубова Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Российского специалиста Сергея Зубова назначили главным тренером «Сочи». Об этом сообщили в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 53-летним специалистом подписали на два года. Ассистентами Зубова станут Александр Титов, Евгений Шалдыбин, Алексей Крюков и видеотренер Павел Смирнов. В минувшем сезоне Зубов работал в тренерском штабе СКА из Санкт-Петербурга.

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Специалист возглавлял «Сочи» с 2017 по 2019 годы. Под его руководством клуб выходил в плей-офф КХЛ. Тренер также возглавлял рижское «Динамо» и молодежную сборную России.

Зубов — олимпийский чемпион 1992 года, победитель чемпионата Советского Союза в качестве хоккеиста столичного ЦСКА и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что руководство екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» продлило контракт с тренером Николаем Заварухиным. Соглашение будет действовать до 31 мая 2026 года.