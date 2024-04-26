Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с тренером Заварухиным | 360°

Спорт 26 апреля 2024, 16:32 Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с тренером Заварухиным

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Руководство екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» продлило контракт с тренером Николаем Заварухиным. Соглашения будут действовать до 31 мая 2026 года, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Заварухин возглавляет команду с ноября 2021 года и считается самым успешным тренером в ее истории. Так, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 клуб победил команду СКА.

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Отмечается, что в полуфинале «Автомобилист» уступил обладателю трофея — магнитогорскому «Металлургу».