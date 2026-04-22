Главный тренер ЦСКА ответил на критику в адрес команды

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини согласился с критиками, что команда показывает не лучшую игру. Об этом он заявил журналистам, написал ТАСС .

«Тот, кто сдастся и опустит руки, у меня не будет играть. Мы соглашаемся с критикой, потому что не очень хорошо выступаем. Раньше получали похвалу, сейчас соглашаемся с критикой», — отметил он.

Челестини напомнил, что в футболе не все так просто и однозначно. Когда наступают плохие времена, то нужно быть к этому готовым, продолжать бороться. Чтобы идти дальше, нужно иметь храбрость.

Челестини также выразил надежду, что команда сумеет поднять над головой кубок и закончить хорошо сезон в лиге, над чем спортсмены ежедневно работают.

Ранее бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил шансы московского «Спартака» в финальном матче Пути регионов Кубка России по футболу с ЦСКА на победу как высокие.