КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу и призвала СКА принять меры

Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение главному тренеру петербургского СКА Роману Ротенбергу за слова в адрес московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Также КХЛ оштрафовала московский клуб за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в матче с СКА.

СКА в пятницу в Москве обыграл «Спартак» со счетом 5:2, команда продлила до шести матчей победную серию в регулярном чемпионате. По ходу игры болельщики хозяев скандировали: «СКА — позор российского хоккея!»

После игры Ротенберг пожаловался на то, что московские болельщики в «присутствии детей орали матом всю игру на трибунах», и призвал КХЛ дать оценку этому. В ответ «Спартак» направил письмо в лигу с просьбой отреагировать на высказывания Ротенберга.

«Высказывания главного тренера СКА Романа Ротенберга в послематчевом флеш-интервью содержат личные суждения и эмоциональную окраску, которые не соответствуют действительности. КХЛ приняла решение вынести предупреждение Ротенбергу и СКА о недопустимости подобного поведения», — заявили в пресс-службе.

Также лига рекомендовала руководству СКА обратить внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ.

Ранее глава совета директоров клуба СКА Александр Медведев заявил, что главное для команды — ее болельщики.