Глава МОК объяснил причины отстранения России от соревнований

Глава МОК Бах: членство ОКР приостановили из-за нарушения Олимпийской хартии

Panoramic/Keystone Press Agency
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановили из-за якобы нарушения Олимпийской хартии, заявил глава организации Томас Бах. По его словам, не принять такое решение было нельзя, сообщил ТАСС.

По мнению Баха, ни одна из конфликтующих в мире стран якобы не нарушает хартию так, как Россия.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. <…> И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией», — заявил глава Международного олимпийского комитета.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предложила создать Лигу фигурного катания России. По мнению бывшей спортсменки, на турнир следует пригласить китайских фигуристов.

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