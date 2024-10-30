Глава МОК объяснил причины отстранения России от соревнований

Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановили из-за якобы нарушения Олимпийской хартии, заявил глава организации Томас Бах. По его словам, не принять такое решение было нельзя, сообщил ТАСС.
По мнению Баха, ни одна из конфликтующих в мире стран якобы не нарушает хартию так, как Россия.
«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. <…> И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией», — заявил глава Международного олимпийского комитета.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предложила создать Лигу фигурного катания России. По мнению бывшей спортсменки, на турнир следует пригласить китайских фигуристов.
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