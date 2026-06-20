Глава ФИФА и премьер Канады поставили автографы на флаге России на ЧМ-2026

Президент Международной федерацией футбола Данни Инфантино и канадский премьер-министр Марк Карни расписались на российском флаге во время матча Канады и Катара на чемпионате мира. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Болельщик из фан-клуба сборной России «Нулевка» Антон Шаповалов предложил Инфантино и Карни оставить автографы на флаге России и не получил отказа. Россиянин рассказал, что с 2014 года с друзьями путешествует по всем ее матчам. Во время игры канадской и катарской команд увидел, что рядом сидит глава ФИФА.

«Подошли сфоткаться — он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: „Хорошо, спасибо“. Охрана была, но вела себя очень лояльно», — сказал Шаповалов.

Карни также не отказался расписаться на флаге. Российские футболисты не участвовали в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, так как отстранены от них с февраля 2022 года.

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