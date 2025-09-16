Гимнасток-порноактрис Осиновских наказали за драку с полицейскими в Москве

Бывшие гимнастки сборной Украины, ставшие порноактрисами, Анжела и Альбина Осиновские получили наказание за нападение на сотрудников полиции в торговом центре «Авиапарк». Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным следствия, летом девушки вместе со знакомым курили внутри ТЦ, а на замечания персонала не реагировали. Когда вмешалась полиция, их спутника задержали, после чего Осиновские набросились на правоохранителей. Видео с дракой разошлось по СМИ.

Против сестер возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Telegram-канал Shot писал, что они выплатили пострадавшим по 100 тысяч рублей и на суде признали вину.

Обвинение требовало лишения свободы на срок до года, но суд учел компенсацию и смягчающие обстоятельства. В итоге Осиновских приговорили к году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

После оглашения приговора сестры выглядели удовлетворенными решением, но от комментариев воздержались.