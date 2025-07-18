Полицейских в ТЦ на севере Москвы избили украинские порноактрисы

Обвиняемыми в применении насилия в отношении полицейских в торговом центре на севере Москвы женщинами оказались порноактрисы с Украины Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Потасовка, по информации источника, произошла на территории детского развлекательного центра в ТЦ «Авиапарк». Две сестры-близняшки, уроженки Украины и порноактрисы, курили в детском парке вместе с 39-летним другом. Сотрудники заведения попросили их прекратить это делать, но девушки не останавливались.

Прибывшие на место происшествия полицейские планировали составить в отношении знакомого представительниц порноиндустрии протокол, однако сестры на глазах у детей набросились на них и начали избивать руками и ногами.

Нападавшие окончили Днепропетровское училище физической культуры и входили в сборную Украины по художественной гимнастике, работали цирковыми гимнастками, а после начали сниматься в порно.

В пресс-службе столичного ГСУ СК добавили, что в отношении девушек возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают собирать доказательственную базу.