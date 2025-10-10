Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на первенстве мира по дзюдо

В перуанском городе Лима со 2 по 9 октября прошло первенство мира по дзюдо. Бронзовую медаль на соревнованиях выиграла в командном зачете спортсменка из Московской области Эвелина Босиек.

Представительница региона выступила в весовой категории до 57 килограммов и помогла сборной уверенно начать турнир.

Уже в рамках первой встрече российские дзюдоисты одолели команду Канады. Однако поединок с японцами, которые считаются родоначальниками боевого искусства, сложился не в пользу отечественной команды.

После этого спортсмены смогли реабилитироваться, обыграв сборную Германии, а затем и Турцию в борьбе за третье место.

Команда России поднялась на пьедестал, разделив третью ступень с бразильцами. Золото досталось японской сборной, а серебро — спортсменам из Франции.

По итогам личного первенства среди юниоров и юниорок до 21 года россияне заняли третье место в общем зачете, подтвердив высокий уровень подготовки.