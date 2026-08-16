Гимнастка Мария Борисова взяла вторую бронзу ЧМ за упражнение с булавами

Россиянка Мария Борисова стала бронзовым призером чемпионата мира по художественной гимнастике после выступления с булавами. Жюри проходящих во Франкфурте-на-Майне соревнований оценило выступление спортсменки на 30,050 балла.

Борисова уступила болгарской спортсменке Стиляне Николовой, завоевавшей золото, и украинке Таисии Онофрийчук, занявшей второе место.

Награда за выступление с булавами стало второй бронзой и третьей наградой чемпионата российской спортсменки. Еще одну медаль Мария Борисова завоевала по итогам выступления с мячом, уступив второе место коллеге по сборной Софии Ильтеряковой.

В минувшую субботу, 15 августа, обе девушки завоевали золотые награды в командном многоборье. В ходе выступления российская сборная получила 278,300 балла, обойдя команды Болгарии и Китая.