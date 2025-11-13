Геркус выразил мнение, что громких трансферов «Локомотива» при Ротенберге не будет

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус в интервью ИА НСН выразил мнение, что назначение Борисом Ротенбергом-младшим на должность генерального директора клуба не приведет к грандиозным трансферам и огромным финансовым вложениям.

Он подчеркнул, что футбольный клуб исторически не тяготел к крупным приобретениям, независимо от руководства.

Геркус также отметил, что Ротенберг работал в футбольной системе «Локомотива» с 2022 года и специализируется на развитии юношеского футбола. Он предположил, что в ближайшее время основное внимание будет уделено спортивной составляющей и развитию академии клуба.

Таким образом, Геркус выразил уверенность, что «Локомотив» продолжит стратегию постепенного развития, основываясь на внутреннем потенциале и молодых футболистах.