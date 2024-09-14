Гендиректор РЖД стал кандидатом на пост главы Федерации гимнастики

На пост главы объединенной Федерации гимнастики России предложили выбрать генерального директора компании «РЖД» Олега Белозерова. Об этом РИА «Новости» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

По его словам, глава РЖД зарекомендовал себя опытным управленцем и человеком, который неравнодушен к спорту.

«Мы работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. РЖД очень много вкладывают в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной», — сказал Дегтярев.

В министерстве спорта приняли решение создать единую Федерацию гимнастики России. Она будет состоять из пяти федераций по гимнастическим видам: художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Председатель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявила, что ее на посту руководителя организации может сменить Ольга Капранова.