Тренер Винер заявила, что сменить ее на посту главы ВФХГ сможет Капранова

Председатель Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что Ольга Капранова может занять ее место на посту руководителя организации. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Известный тренер заявила, что, по ее мнению, вскоре именно Капранова получит эстафету от нее и станет отличным лидером Федерации художественной гимнастики России.
Как добавил KP.RU, Ирина Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года, и именно она тренировала Капранову, что способствовало ее завоеванию 10 золотых медалей на чемпионатах мира.