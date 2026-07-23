Где Роналду? ФИФА раскрыла состав символической сборной ЧМ-2026

Месси, Холанд, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную ФИФА ЧМ-2026

Международная федерация футбола сформировала символическую команду из лучших игроков завершившегося чемпионата мира 2026 года. Список участников опубликовали на официальном сайте ФИФА.

В итоговый список символического дрим-тим вошли 11 спортсменов, представляющих восемь различных национальных федераций. Наибольшее представительство в команде получили триумфаторы турнира — сборная Испании.

В качестве тактического построения выбрали классическую схему 4-3-3. Пост номер один эксперты и болельщики доверили вратарю сборной Кабо-Верде Возинье, который поразил фанатов игрой против Месси.

Линию обороны составили испанские фланговые защитники Марк Кукурелья и Педро Порро, аргентинский центральный защитник Лисандро Мартинес, а также представитель Франции Дайо Упамекано.

Средняя линия символического коллектива представлена обладателем «Золотого мяча» турнира испанцем Родри, английским хавбеком Джудом Беллингемом и французским полузащитником Майклом Олисе.

Атакующий тризуб сформировали ключевые фигуры прошедшего первенства — капитан сборной Аргентины Лионель Месси, форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ставший лучшим снайпером ЧМ-2026 с 10 забитыми мячами.

Мундиаль 2026 года проходил на полях США, Канады и Мексики. Сильнейшей сборной планеты во второй раз в своей истории стала команда Испании, которая в финальном поединке в Нью-Йорке взяла верх над Аргентиной со счетом 1:0 благодаря голу в овертайме. Бронзовые награды соревнований завоевала сборная Англии.