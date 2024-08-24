Гасли стал лучшим в третьей практике Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли показал лучший результат в третьей части свободных заездов в рамках 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов. Вторым финишировал гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен, а замкнул тройку Валттери Боттас из «Кик-Заубера».

Результат Гасли — 1 минута 20,311 секунды. Заезд осложняла непогода: бушевали дождь и ветер. Но французский автогонщик признался, что ему по нраву непростые соревнования.

«Условия останутся сложными до конца уик-энда, но мне нравится выступать при такой погоде», — процитировало его издание f1news.ru.

Пьер Гасли — победитель Еврокубка Формулы-Рено 2.0, чемпион серии GP2 и вице-чемпион Супер-формулы. Свою карьеру 28-летний спортсмен начал в 2006 году в младшем классе Чемпионата Франции.

Ранее британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис впервые в карьере стал победителем этапа «Формулы-1». Всего он принял участие в 110 этапах Гран-при.