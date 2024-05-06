Норрис впервые в карьере стал победителем этапа «Формулы-1» | 360°

Спорт 06 мая 2024, 07:52 Норрис впервые в карьере стал победителем этапа «Формулы-1» Норрис выиграл Гран-при Майами и впервые стал победителем этапа «Формулы-1» РИА «Новости»

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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами, который стал шестым этапом чемпионата «Формулы-1».

Второе место в гонке занял Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

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Для 24-летнего Норриса эта победа стала первой в карьере. Всего он принял участие в 110-ти этапах Гран-при. До этого лучшим результатом пилота в карьере было второе место. До Норриса победу на этапах Гран-при в составе «Макларена» одерживал Даниэль Риккардо в 2021 году.

Следующий этап чемпионата мира «Формулы-1» состоится в итальянском городе Имоле в период с 17 по 19 мая.