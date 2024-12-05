Гашек заявил о многомиллиардном долге НХЛ и ATP перед Украиной

Гашек заявил, что НХЛ и ATP должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек уличил Женскую теннисную ассоциацию (WTA) в «российской пропаганде» и заявил об их многомиллиардном долге перед Украиной. Об этом он написал в социальной сети X .

Бывший чешский хоккеист отметил, что перечисленные спортивные организации обладают огромным влиянием и из-за этого несут огромную ответственность.

«Поэтому эти федерации и лиги должны выплатить сотни миллиардов долларов Украине», — объяснил Гашек.

Перед началом текущего сезона в НХЛ Гашек обвинил руководство лиги в рекламе специальной операции на Украине. Чех активизировался в феврале 2022 года, когда активно продвигал инициативы против спортсменов из России.

При этом в августе Гашек неожиданно объявил о желании помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры.