Галицкий словами о КВН обратился к футболистам «Краснодара»

Галицкий обратился к игрокам «Краснодара» после победы над ЦСКА

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий выступил перед командой в раздевалке после крупной победы над ЦСКА в Кубке России. Предприниматель придерживался прагматичного тона, видео его выступления опубликовал телеграм-канал Кубка России.

Во вторник, 17 марта, краснодарский клуб сенсационно разгромил ЦСКА. «Быки» обошли «армейцев» на четыре гола — те не сумели ответить ни одним.

По итогам встречи команда вышла в следующую стадию турнира, где сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Спартак».

После матча Галицкий зашел в раздевалку и обратился к игрокам с речью. Он отметил, что, несмотря на уверенную победу, команде важно сохранить концентрацию и не отвлекаться на посторонние факторы.

«Мы тут в футбол собрались играть, а не всякими КВН заниматься», — добавил президент клуба.

Также Галицкий указал на ограниченные кадровые ресурсы команды и необходимость правильно распределять силы. Он подчеркнул, что впереди остаются важные матчи чемпионата, и призвал игроков уделить внимание восстановлению.

