Футбольный матч между сборными России и Пакистана не состоится

Российский футбольный союз отказался от организации товарищеского матча со сборной Пакистана. Об этом сообщили спортивному сайту «Чемпионат» в пресс-службе организации.

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить», — заявили там.

Вместо этого подопечные Валерия Карпина проведут мастер-классы для детей из Белгородской и Курской областей и встретятся с болельщиками на стадионе «Динамо» в Москве. В ноябре товарищеские матчи планируются, но соперников в РФС пообещали огласить позже.

Ранее стало известно, что от ноябрьского матча с российской сборной отказались в Таджикистане. Это объяснили занятостью национальной команды.