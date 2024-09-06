Футбольный матч между Россией и Таиландом оказался под угрозой срыва

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда по футболу могут отменить из-за ливня и урагана, начавшихся в Ханое. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» .

По прогнозам синоптиков, в день игры, 7 сентября, может начаться сильнейший за несколько лет тайфун, получивший название «Яги».

Российский футбольный союз пока не делал никаких заявлений о переносе или отмене встречи. Однако вечернюю тренировку сборной России уже перенесли на резервное поле.

Ранее в Ханое состоялся товарищеский матч против сборной Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:0. Отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев, а третий мяч на счету вьетнамца Ван Ву Тана, забившего в свои ворота.

Говоря о значении этих матчей, Карпин заявил, что они помогают российским футболистам собраться.