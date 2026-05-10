Футбольный клуб «Сочи» потерял место в Российской премьер-лиге

Футбольный клуб «Сочи» лишился шансов остаться в Российской премьер-лиге на следующий сезон. Об этом сообщил ТАСС .

Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Математически вылет южан стал неизбежен после ничьей махачкалинского «Динамо» и грозненского «Ахмата» с результатом 1:1. «Сочи» набрал 21 очко после 29 матчей. Две худшие команды по итогам чемпионата напрямую покидают РПЛ.

Клуб вернулся в элитный дивизион в прошлом сезоне через стыковые матчи — игры, определяющие состав участников высшего дивизиона на следующий сезон. Ранее команда выступала в лиге с 2019 по 2024 год, а в сезоне-2021/2022 стала серебряным призером чемпионата России.

Теперь «Сочи» отправится в Первую лигу. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ сыграют команды с 13-го и 14-го мест. Участие в них уже обеспечил екатеринбургский «Урал», а воронежский «Факел» и московская «Родина» вышли в премьер-лигу напрямую. Последний вышел в РПЛ впервые в своей истории.