Московский футбольный клуб «Родина» впервые в истории вышел в РПЛ

Футбольный клуб «Родина» из Москвы впервые в своей истории вышел в Российскую премьер-лигу. В матче 33-го тура Лиги PARI команда обыграла «Челябинск» и обеспечила себе прямую путевку в высший дивизион российского футбола.

Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась победой столичного клуба со счетом 2:0. Счет на 25-й минуте открыл Иван Тимошенко, а на 87-й минуте преимущество «Родины» закрепил Артур Гарибян.

Благодаря этой победе команда под руководством испанского тренера Хуана Диаса поднялась на первое место в турнирной таблице Первой лиги за тур до окончания сезона. «Родина» опередила «Факел», который также обеспечил себе участие в следующем сезоне РПЛ.

Созданный в 2015 году по инициативе предпринимателя Сергея Ломакина клуб впервые добился выхода в элитный дивизион российского футбола. При этом в системе профессиональных соревнований команда выступает с 2019 года.

Ранее определились финалисты нынешнего розыгрыша Кубка России: в решающем матче турнира сыграют «Краснодар» и московский «Спартак».