Футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе главного тренера Гусева

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Ролан Гусев оставит свой пост в конце мая после истечения контракта. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Пост главного тренера «Динамо» Гусев занял в декабре 2025 года на весеннюю часть сезона, а с ноября исполнял обязанности наставника после ухода Валерия Карпина.

«Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в „Динамо“, за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере», — заявили в клубе.

Гусев поблагодарил спортсменов за профессиональную работу на сложном турнире и сохранение командного духа.

«Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от суперфинала. Уверен, что все главные победы у команды впереди, она способна побеждать любого соперника», — обратился он к спортсменам.

Гусев добавил, что благодарен руководству клуба за предоставленный шанс. Он подчеркнул, что работа на посту главного тренера стала для него серьезным вызовом, но от всех он получил большую поддержку.

Для Гусева московский «Динамо» — родной клуб. Там он начал свою спортивную карьеру и выступал в составе команды с 1996 по 2001 год.

В тренерский штаб уходящий наставник пришел летом 2023 года — сначала в качестве ассистента, а после ухода Карпина взял руководство командой на себя.

Под его эгидой команда провела 24 матча, в которых держала 12 побед, пять раз сыграла вничью и семь раз потерпела поражение. Чемпионат России «Динамо» завершило на седьмом месте.

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин положительно оценил работу Ролана Гусева на посту главного тренера. По его словам, с приходом нового наставника футболисты получили импульс после неудачного старта сезона, что позволило им попасть в финал Кубка России.