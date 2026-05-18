Экс-футболист Булыкин заявил, что приход Гусева на пост тренера оживил «Динамо» в РПЛ

Экс-игрок сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с NEWS.ru отметил значительное улучшение результатов команды после прихода Ролана Гусева на пост тренера. По его словам, изменения в тренерском штабе дали новый импульс футболистам после неудачного старта сезона.

«Гусев вдохнул новую жизнь, это был глоток свежего воздуха», — подчеркнул Булыкин.

Несмотря на то что команда добралась до финала Кубка России, «Динамо» не смогло достичь желаемых результатов из-за упущенных возможностей в начале чемпионата.

Булыкин также отметил сильный состав «Динамо», подчеркнув, что клуб способен ставить перед собой более высокие цели. В итоге московское «Динамо» заняло седьмое место в Российской премьер-лиге.