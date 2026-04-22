Экс-игрок «Барселоны» Маркес станет новым главным тренером сборной Мексики

Сейчас Маркес является одним из помощников основного наставника мексиканской команды Хавьера Агирре. Контракт Агирре истекает 31 июля 2026 года, после чего экс-игрок займет эту должность. Соответствующее соглашение уже подписано.

Рафаэлю Маркесу 47 лет, он играл за «Барселону» с 2003 по 2010 год. В период с 1997 по 2018 год футболист выступал за сборную Мексики и вместе с ней завоевал Кубок конфедераций, дважды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ и участвовал в пяти чемпионатах мира.