Футбольный клуб «Челси» объявил об отставке главного тренера Энцо Марески

В клубе отметили, что за время работы тренер привел команду к успеху в Лиге Европы УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА.

«Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, и мы благодарим его за вклад в развитие клуба», — указали в пресс-службе.

При этом там отметили, что перед командой стоят более серьезные задачи, включая квалификацию в футбольную Лигу чемпионов. Поэтому сейчас для игроков необходим более серьезный наставник.

В действующем сезоне «Челси» очень неважно показала себя в английской Премьер-лиге, одержав только одну победу из семи проведенных матчей. Четыре встречи команда свела к ничьей и понесла два поражения.

Энцо Мареска возглавил лондонский клуб в июне 2024 года, куда перешел после работы с «Лестером». До этого назначения работал ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Имени нового главного тренера в пресс-службе «Челси» пока не назвали.

В конце октября имя бывшего полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара появилось в Зале славы английской Премьер-лиги. Бельгийский игрок входил в состав команды с 2012 по 2019 год.

За этот срок «Челси» дважды становилась чемпионом Англии, завоевала национальный Кубок и Кубок лиги, а также дважды праздновала успех в Лиге Европы.