Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил об уходе двух защитников Сухорученко и Насырова

Футбольный клуб «Амкар Пермь» официально подтвердил изменения в составе, объявив об уходе двух защитников — Михаила Сухорученко и Исламжана Насырова. Об этом сайту properm.ru сообщила пресс-служба красно-черных.

Защитник покидает команду в связи с истечением срока действия контракта. Сухорученко выступал за пермяков с февраля 2025 года. За этот период он провел на поле 41 матч, отметившись тремя забитыми голами. Футболист быстро зарекомендовал себя как игрок основного состава, а с февраля 2026 года носил звание вице-капитана команды. Руководство клуба выразило благодарность игроку за его надежность, характер и самоотдачу на протяжении всего времени сотрудничества.

Второй защитник, присоединившийся к команде позже (в январе 2026 года), расторг контракт по обоюдному согласию сторон. В составе «Амкара» Насыров провел 11 матчей и отдал одну голевую передачу.

В клубе пожелали обоим футболистам удачи в их дальнейшей профессиональной карьере.