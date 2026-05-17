Футбольный эксперт Рапопорт допустил ничью в матче «Спартака» с «Динамо»

Футбольный эксперт Борис Рапопорт в беседе с 360.ru предположил, что матч заключительного тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» завершится вничью. Обе команды сохраняют серьезную турнирную мотивацию перед последним туром чемпионата.

«„Спартак“ борется за тройку, ему нужно выигрывать. „ Махачкала» — за то, чтобы не попасть на прямой вылет. Но, зная, как работает Евсеев, думаю, будет ничья. Скорее всего, 1:1», — сказал эксперт.

Также Рапопорт прокомментировал встречу ЦСКА — «Локомотив». По его мнению, армейцы не должны проиграть в домашнем матче.

«У ЦСКА сложный период, но команда настроится. Думаю, будет либо победа ЦСКА, либо ничья. Мне кажется, „Локомотив“ не выиграет», — отметил он.

Говоря о матче «Рубин» — «Нижний Новгород», эксперт заявил, что фаворитом выглядит казанский клуб.

«„Рубин“ очень прилично проводит весеннюю часть сезона. Думаю, команда победит. А „Нижний“, скорее всего, вылетит вместе с „Сочи“», — добавил Рапопорт.

Заключительный, 30-й тур РПЛ пройдет 17 мая.