Футбольный эксперт Горсков спрогнозировал развязку чемпионской гонки в РПЛ

Футбольный эксперт Анатолий Горсков считает, что «Зенит» обыграет «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги и станет чемпионом России. Своим прогнозом он поделился в беседе с 360.ru.

«Многие хотят увидеть неожиданный результат, чтобы „Ростов“ смог отобрать очки у „Зенита“. Но мне кажется, что „Зенит“ свое возьмет, выиграет и станет чемпионом России», — сказал Горсков.

Эксперт также прокомментировал встречу «Краснодар» — «Оренбург». По его мнению, фаворитом остается краснодарский клуб, однако матч может получиться непростым.

«Для того чтобы сохранить шансы на чемпионство, „Краснодару“ нужно обязательно побеждать. Но я думаю, что „Оренбург“ максимально осложнит жизнь краснодарцам», — отметил Горсков.

Кроме того, эксперт обратил внимание на матч «Крылья Советов» — «Акрон», где, по его словам, может решиться судьба стыковых матчей.

«В этом самарском дерби определится команда, которая останется в премьер-лиге напрямую, и та, которая пойдет в стыки», — добавил он.

Заключительный, 30-й тур РПЛ пройдет 17 мая. Все матчи стартуют в 18:00 по московскому времени. Перед последним туром «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 65 очками, «Краснодар» отстает на два балла.