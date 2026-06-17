Футбольный агент Селюк заявил о двояком отношении к новому формату чемпионата мира

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью Metaratings.ru выразил мысли о чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Эксперт сообщил о двояком отношении к новому формату спортивных соревнований.

«Не всем нравятся сборные уровня Кабо-Верде, но у них тоже есть болельщики. Да, на ЧМ будет больше проходных матчей, но фанаты со всего мира хотят видеть свои сборные на турнире», — объяснил агент.

Он также отметил, что ожидал более уверенной победы Испании над Кабо-Верде, предполагая, что счет мог бы быть около 4:0. По словам Селюка, сильные сборные сейчас играют лишь на 50% своих возможностей.