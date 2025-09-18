Футбольный агент Камоцци назвал Заболотного провальным трансфером «Спартака»

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци, ранее сотрудничавший со столичным клубом «Спартак», поделился своим мнением о прошедшем летнем трансферном окне команды. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Специалист обозначил переход нападающего Антона Заболотного провальной сделкой, подчеркнув, что футболист пока не оправдывает возложенных ожиданий и не оказывает заметного положительного воздействия на игру коллектива.

«Он может быть полезным, но пока не показывает свои лучшие качества», — отметил Камоцци.

Заболотный перешел в «Спартак» летом 2025 года из московского клуба «Химки». За сезон спортсмен принял участие в пяти матчах РПЛ, не отличившись голевыми ударами или ассистентами.