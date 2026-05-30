Футбольную сборную Франции признали самой дорогой на будущем Чемпионате мира

Стоимость французской сборной оказалась самой дорогой среди команд, которые примут участие в Чемпионате мира по футболу в 2026 году. Об этом сообщил «Советский спорт» со ссылкой на исследование The Touchline.

Анализ провели, взяв в качестве основы текущие рыночные цены на футболистов. Команду Франции оценили в 1,47 миллиарда евро, за ней следует Великобритания с 1,32 миллиарда. На третьем месте — Испания, сборная которой обошлась в 1,27 миллиарда. Четвертое и пятое место по цене заняли Португалия и Германия — 1,96 и 1,01 миллиарда соответственно.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона освистали болельщики перед стартом финального матча Кубка страны. Это произошло на стадионе «Стад де Франс» в Париже.