Французского лидера Эммануэля Макрона освистали болельщики перед стартом финального матча Кубка страны по футболу. Об этом сообщило RMC Sport.

Встреча команд «Ланс» и «Ницца» прошла в Париже на стадионе «Стад де Франс», вмещающем более 80 тысяч человек. Перед началом матча Макрон спустился с трибуны, чтобы поприветствовать игроков. В это время раздался свист фанатов.

По информации издания, на предыдущих играх президент Франции избегал выхода на поле. Он приветствовал футболистов в туннеле стадиона, чтобы избежать негативной реакции толпы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Макрона достойным кандидатом на роль главы евродипломатии, который мог бы успешно сменить Каю Каллас.