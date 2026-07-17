Футболка Пеле установила рекорд среди спортивных лотов аукциона Sotheby’s

Игровую футболку бразильского нападающего Пеле с финального матча чемпионата мира 1958 года продали на аукционе за 4,88 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby’s.

В той знаковой встрече Пеле забил два мяча и помог сборной Бразилии впервые выиграть чемпионат мира. Команда обыграла Швецию со счетом 5:2. Для футболиста этот титул стал первым в его в карьере. Пока Пеле остается единственным игроком, который трижды становился чемпионом мира.

После голов в финале бразилец стал самым молодым автором мяча в решающих матчах мундиалей. На тот момент ему было 17 лет и 249 дней. Этот рекорд тоже сохранился до сих пор.

Самая дорогая футбольная форма в истории аукционов — майка аргентинского нападающего Диего Марадоны. В 2022 году ее продали за 9,3 миллиона долларов. В этой футболке форвард забил два мяча сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, включая гол рукой. Впоследствии этот мяч стал самым скандальным в истории и получил название «рука Бога».