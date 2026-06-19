Футболисты устроили массовую драку после матча ЧМ-2026 между Канадой и Катаром

Футболисты сборной Канады сцепились с соперниками из Катара после матча группового этапа чемпионата мира. Их возмутили агрессивные приемы соперника, из-за которых полузащитника Исмаэля Коне унесли на носилках. Об этом сообщила газета The Sun .

Команды встретились на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Сборная Канады одолела Катар со счетом 6:0.

Во время игры катарские спортсмены использовали жесткие приемы и получали одну красную карточку за другой. После опасного подката со стороны Ассима Мадибо медики унесли Коне на носилках, а сменивший его Натан Салиба, забив гол, поднял футболку полузащитника над головой.

После финального свистка страсти накалились до предела и переросли в потасовку. Главный тренер сборной Канады Джесси Марш вступил в перепалку с катарским футболистом Хуленом Лопетеги. На поле завязалась массовая драка с участием футболистов и персонала.

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