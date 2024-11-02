Футболисты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку в матче 14-го тура РПЛ

Фото: РИА «Новости»

Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Игра проходит на домашнем стадионе армейцев, красно-белые выигрывают со счетом 1:0.

На 52-й минуте встречи произошел конфликт. Защитник ЦСКА Виллиан Роша ударил кулаком спартаковцев Руслана Литвинова и Срджана Бабича — сербу разбили губу.

В момент вмешался главный арбитр. Он удалил с поля Рошу и Литвинова. Игрокам «Спартака» Бабичу и Умярову показали желтые карточки.

После 80-й минуты матча случилось второе удаление. За жесткую игру судья удалил полузащитника армейцев Ивана Облякова.

Руководят обеими столичными командами сербские тренеры. Во главе ЦСКА — Марко Николич, «Спартаком» рулит бывший футболист миланского «Интера» и сборной Сербии Деян Станкович.

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