Футболисты сборных Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче ЧМ

Сборная Ирана по футболу сыграла вничью с Новой Зеландией в матче группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча прошла в Инглвуде и завершилась со счетом 2:2.

В составе иранской команды отличились Рамин Резаеиан и Мохаммад Мохеби, за новозеландцев дважды отличился Элайджа Джаст.

Сборные Ирана и Новой Зеландии заработали по одному очку и занимают в группе G первое и второе места. Ранее в квартете команды Бельгии и Египта сыграли вничью — 1:1.

В следующем туре Иран 21 июня встретится с Бельгией, а Новая Зеландия 22 июня сыграет с Египтом.

Ранее футбольных фанатов на матче Ирана и Новой Зеландии привлек электронный рекламный щит. Центральное место на нем занимал российский триколор, кадры сразу завирусились в Сети.

Чемпионат мира завершится 19 июля, в нем впервые принимают участие сразу 48 команд.