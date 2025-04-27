Футболисты «Ливерпуля» досрочно стали 20-кратными чемпионами Англии

Футболисты «Ливерпуля» разгромили лондонский «Тоттенхэм» со счетом 5:1 в 34-м туре Английской премьер лиги и досрочно стали победителем первенства. Перед началом сезона шансы «красных» на титул оценивались в 5,1%.

Встреча состоялась на стадионе «Энфилд».

В составе «Ливерпуля» голы забили Луис Диас на 16-й минуте, Алексис Макаллистер — на 24-й, Коди Гакпо — на 34-й. Лучший бомбардир национального первенства Мохамед Салах на 63-й минуте забил свой 28-й гол в сезоне.

В проигравшей команде отличились два игрока — Доминик Соланке на 12-й минуте и защитник Дестини Удоджи, который на 69-й минуте срезал мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» в турнирной таблице национального первенства набрал 82 очка. Команда оторвалась на 15 баллов от «Арсенала», идущего на втором месте и получившего в свой актив 67 очков.

До конца сезона осталось четыре тура, поэтому «Арсенал» вряд ли успел бы догнать «красных». «Тоттенхэм» получил 37 очков и занял 16-ю строчку.

Команда «красных» в 20-й раз стала чемпионом Англии.

Ранее футболист Артем Дзюба обновил собственный рекорд по голам среди российских футболистов, забив 239-й мяч в матче с самарскими «Крыльями Советов».