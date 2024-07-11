Футболисту Соболеву пригрозили арестом за тонировку внедорожника

Mash: нападающего «Спартака» Соболева оштрафовали за тонировку иномарки

Stupnikov Alexander/spartak.com
Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Нападающего московского «Спартака» Александра Соболева оштрафовали за тонировку иномарки Mercedes-Benz G-Класса на 500 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Спортсмен ехал в районе Воробьевых гор 2 июля, когда его остановили сотрудники ГАИ. Иномарку с номером «007» остановили за плотную черную тонировку на передних боковых стеклах. Соболеву выписали протокол, согласно которому его оштрафовали на 500 рублей и постановили оторвать пленку. По данным канала, ему пригрозили 15 сутками ареста.

Нападающий провел четыре сезона в составе московского «Спартака». За один из них он установил рекорд — за красно-белых забил 14 мячей за сезон в РПЛ. В СМИ появилась информация о том, что Соболев готовится к трансферу в «Зенит». Бывший футболист Максим Деменко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что покупкой нападающего «Спартака» петербуржцы хотят ослабить столичную команду.

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